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13:21, 13 июня 2023Из жизни

Врачи расторгли помолвку из-за найденного у обоих наследственного заболевания

Пара врачей из Малайзии нашла у себя наследственное заболевание и расторгла помолвку

Фото: Andre Jackson / Unsplash

Два врача из Малайзии приняли решение расторгнуть помолвку после того, как обнаружили, что оба являются носителями наследственного заболевания крови. Об этом несостоявшаяся невеста Фарра Диана рассказала в сообщении в Twitter.

27-летняя Диана, которая работает врачом, и ее возлюбленный, доктор Ашраф, начали встречаться в июне 2022 года и вскоре обручились. Мужчина сразу сообщил Диане, что является носителем талассемии. Это наследственное заболевание крови, при котором организм производит недостаточное количество красных кровяных телец, переносящих кислород. Из-за этого больным требуется регулярно осуществлять переливание крови.

Люди, которые унаследовали один ген талассемии, могут вести нормальную, здоровую жизнь, даже не зная о своем статусе носителя. Однако они все равно могут передать ген талассемии своим детям. Единственное возможное лечение этого заболевания на данный момент — трансплантация костного мозга.

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Если ребенок унаследует два гена талассемии — по одному от каждого родителя, у него есть 25-процентный шанс заболеть талассемией, то есть более тяжелой формой анемии.

После помолвки Диана решила сдать анализы на талассемию. Оказалось, что она является носителем этого заболевания, как и ее возлюбленный.

Опасения пары по поводу будущего ребенка и его возможного заболевания талассемией привели их к решению расстаться. Оба врача выразили благодарность за прекрасное время, проведенное вместе, и пожелали друг другу счастья в будущем.

Ранее сообщалось, что пользовательница Reddit из США рассказала, что она и ее возлюбленный прошли тест ДНК и узнали, что являются родственникам.

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    Алиса Дмитриева
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