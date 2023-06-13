Продолжающей заниматься сексом с бывшим возлюбленным женщине дали совет

Slate: женщине, продолжающей заниматься сексом с бывшим, посоветовали прекратить общение

Расставшейся с партнером, но продолжающей заниматься с ним сексом женщине дал совет секс-коуч Рич Юзвяк. Его авторскую колонку публикует издание Slate.

К специалисту обратилась жительница США, которая рассталась с партнером после шести лет отношений и теперь называет его лучшим другом. Размолвка случилась, когда она поняла, что не готова к более серьезным отношениям. Однако женщина все еще испытывала влечение к бывшему возлюбленному, и контакты продолжились даже когда он переехал в другой штат. «Всякий раз, как он возвращается, а иногда он возвращается только за этим, мы спим. Я не хочу никого другого, он тоже, но и на расстоянии мы страшно ругаемся по телефону, сплошное разочарование. Почему я не могу порвать с ним?» — задалась вопросом женщина.

Юзвяк заявил, что паре нужно либо расстаться насовсем, либо задуматься о воссоединении. Прежде всего он дал женщине совет относиться к этой связи как к наркотику и прекратить общение, перетерпев «синдром отмены». «Совсем немного общения нужно, чтобы вас снова закрутило, а так порвать с ним становится труднее. Прервите цикл. Побудьте без него, проголодайтесь по сексу, найдите кого-то еще», — посоветовал он подсевшей на интим с бывшим женщине.

Однако, отметил Юзвяк, пара не выглядит расставшейся, и у нее может быть еще один шанс. «Если попробовать воссоединиться, вашей первой задачей должно быть понимание, почему вы ссоритесь. Вы были вместе шесть лет, он был вашим лучшим другом — вы точно знаете, как договориться, а если не сможете сами, поможет психолог», — сказал коуч.

Ранее организатор мероприятий для одиноких и эксперт по отношениям Луиза Робертсон посоветовала брошенным супругам, которые хотят проучить бывших, выплеснуть злость и отомстить. «Я не стану советовать царапать машину бывшего мужа или делать что-то подобное, но и не буду отговаривать или внушать чувство вины решившемуся на этот шаг партнеру», — сказала Робертсон.