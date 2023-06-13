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19:41, 13 июня 2023Интернет и СМИ

Ведущая российского шоу о сексе рассказала о самом скандальном выпуске

Телеведущая Ханга рассказала, что жалеет о съемке секс-фестиваля для программы «Про это»

Кадр: FAMETIME TV / YouTube

Российская телеведущая Елена Ханга рассказала, как проходили съемки секс-фестиваля для выпуска программы «Про это», выходившей на канале НТВ с 1997 по 2000 год. Мыслями о произошедшем Ханга поделилась в интервью для канала FAMETIME TV на YouTube. Журналистка рассказала, что до сих пор жалеет о выпуске, который в шоу назвали «самым скандальным».

Ханга рассказала, что для съемок этой программы она отправилась на всемирный фестиваль садомазохистов, проходивший в Нидерландах. «Даже я пришла в ужас. (...) Это [была] огромная палатка величиной с футбольное поле. Это всемирный слет садо-мазо. Я зашла, увидела, и наш шеф-редактор говорит: "Лена, не заходите туда больше, мы сами все снимем". Потому что я [была] просто в оцепенении», — поделилась впечатлениями от мероприятия ведущая.

Она отметила, что выпуск вызвал большой общественный резонанс. По мнению журналистки, съемочная команда совершила ошибку, показав в эфире снятые на фестивале видео. «Мы пошли по неправильному пути. Потому что я всегда говорила: "Передача "Про это" — о любви и сексе". После того как ты поднял планку треша на такой уровень, там уже обратно в любовь было трудно уйти», — высказалась Ханга.

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В выпусках ток-шоу «Про это» Елена Ханга вместе с приглашенными гостями обсуждала темы, касающиеся секса и интимных отношений.

Ранее Ханга сравнила российское телевидение с порно, снятым домохозяйками. Журналистка заявила, что для участия в ток-шоу нередко приглашают актеров, выдавая их за обычных людей с невыдуманными историями. Такой подход, как отмечает Ханга, отбил у нее желание смотреть современные телепрограммы.

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    Мария Большакова
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