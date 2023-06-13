Названы особенности способного работать в режиме полного автомата С-350 «Витязь»

Депутат Спиридонов назвал перспективной технологию использования ИИ в С-350 «Витязь»

Технология использования искусственного интеллекта (ИИ) в зенитном ракетном комплексе (ЗРК) С-350 «Витязь» является перспективной, так как она способна быстрее, чем человек, отслеживать цели и принимать решения, сообщил зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов. Депутат рассказал «Ленте.ру» о применяем в зоне специальной военной операции (СВО) ЗРК, который умеет работать в полностью автоматическом режиме.

«Использование ИИ при наведении является новинкой. Скорее всего, речь здесь идет о самостоятельной работе алгоритма, но все же при непосредственном контроле процесса оператором боевого расчета. Технология крайне перспективная, поскольку она может выполнять отслеживание целей и принятие решений намного быстрее, чем это может сделать человек», — объяснил парламентарий.

Однако остается вопрос, все ли решения ИИ будут верными, поэтому в ближайшее время кнопку пуска, скорее всего, будет нажимать оператор Александр Спиридонов зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле

Он также подчеркнул, что ЗРК «Витязь» является «логичным продолжением комплекса С-300 и его модификаций». При этом Спиридонов заметил, что комплекс поступил на вооружение больше двух лет назад и, по его словам, хорошо отработан российскими военными.

«Следует отметить его («Витязя» — прим. «Ленты.ру») тактико-технические характеристики, которые позволяют сбивать как высоколетящие цели — до 30 километров, так и маловысотные — от 10 метров. Как показала специальная военная операция, беспилотная авиация действует именно на малых высотах. Также из преимуществ стоит отметить оперативное разворачивание комплекса, что жизненно необходимо в условиях современных боевых действий. Кроме того, комплекс может отслеживать сразу большое число летящих целей, что важно при нападении беспилотников роем», — рассказал депутат.

Ранее глава Минпромторга, вице-премьер правительства Денис Мантуров сообщил РИА Новости, что С-350 «Витязь» впервые в мире отработал по цели в зоне проведения спецоперации в автоматическом режиме.

В феврале руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов рассказал, что российская ЗРС «Витязь» будет дешевле, чем американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Отмечалось, что «Витязь» способен поражать цели, которые не может сбивать Patriot.