Россиянам рассказали о способах не заблудиться в лесу

В МЧС посоветовали надеть яркую одежду и придерживаться маршрута во время прогулки в лесу

Чтобы не заблудиться во время прогулок в лесу, необходимо придерживаться намеченного маршрута, о котором нужно заранее рассказать родственникам. Об этом в разговоре с MK.RU рассказали в главном управлении МЧС России по Новгородской области.

Для прогулки в лесу стоит надеть яркую одежду, благодаря которой спасатели могут быстрее найти потерявшихся. К тому же россиянам рекомендовали брать с собой заряженный телефон и другие средства связи.

Если вы все же заблудились, то в этом случае специалисты рекомендуют остановиться и прекратить движение, чтобы не усугубить положение. В этой ситуации следует успокоиться и прислушаться к происходящему вокруг. Стоит двигаться в направлении звуков автомобилей, если они есть, а также позвонить близким или в службу спасения.

Ранее в Таиланде 63-летний учитель на пенсии Джамлонг Кхеякан отправился за грибами, заблудился и был найден спустя три дня в лесу. Пропавшего обнаружили местные жители. У него не было травм, однако он был сильно истощен. Мужчине оказали медицинскую помощь.