Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:22, 13 июня 2023Среда обитания

Россиянам рассказали о способах не заблудиться в лесу

В МЧС посоветовали надеть яркую одежду и придерживаться маршрута во время прогулки в лесу

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Чтобы не заблудиться во время прогулок в лесу, необходимо придерживаться намеченного маршрута, о котором нужно заранее рассказать родственникам. Об этом в разговоре с MK.RU рассказали в главном управлении МЧС России по Новгородской области.

Для прогулки в лесу стоит надеть яркую одежду, благодаря которой спасатели могут быстрее найти потерявшихся. К тому же россиянам рекомендовали брать с собой заряженный телефон и другие средства связи.

Если вы все же заблудились, то в этом случае специалисты рекомендуют остановиться и прекратить движение, чтобы не усугубить положение. В этой ситуации следует успокоиться и прислушаться к происходящему вокруг. Стоит двигаться в направлении звуков автомобилей, если они есть, а также позвонить близким или в службу спасения.

Ранее в Таиланде 63-летний учитель на пенсии Джамлонг Кхеякан отправился за грибами, заблудился и был найден спустя три дня в лесу. Пропавшего обнаружили местные жители. У него не было травм, однако он был сильно истощен. Мужчине оказали медицинскую помощь.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости
    Путин заявил о продолжении масштабного контрнаступления ВСУ «прямо сейчас»
    Европейские банки призвали уйти из России как можно скорее
    В России объяснили денонсацию договора по Азовскому морю с Украиной
    В России назвали условия достижения целей СВО
    Глава МАГАТЭ обеспокоился вероятным попаданием ЗАЭС под наступление ВСУ
    Путин ответил на вопрос о необходимости новой мобилизации
    Путин назвал долю уничтоженной западной техники от общего числа переданной ВСУ
    56-летняя Сальма Хайек снялась в бикини на яхте
    Тушу убившей россиянина в Египте акулы выставят в музее
    ФСБ поймала россиянина на незаконной сделке с полутора килограммами золота
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.