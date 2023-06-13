Глава пресс-службы Сбера признана лучшим руководителем отрасли

Полина Тризонова признана лучшим руководителем банков в сфере коммуникаций

Руководитель пресс-службы Сбербанка Полина Тризонова второй год подряд признана лучшим директором по корпоративным коммуникациям в банковской отрасли по версии Всероссийского рейтинга директоров департаментов корпоративных коммуникаций и отношений (TOP-COMM 2023).

В общем рэнкинге топ-50 российских директоров по корпоративным коммуникациям всех отраслей Полина Тризонова вошла в тройку лучших руководителей также второй год подряд. Церемония награждения победителей состоялась в преддверии Петербургского международного экономического форума в пресс-центре информационного агентства ТАСС в Санкт-Петербурге.

Пресс-служба Сбербанка является одной из самых сильных команд на российском рынке коммуникаций. Сбер традиционно лидирует по упоминаемости и медиаиндексу на крупнейших федеральных форумах, а также в ежедневной бизнес-повестке. По данным «Медиалогии», в 2022 году Сбербанк стал лидером по количеству публикаций и медиаиндексу среди российских банков.

Полина Тризонова работает в команде коммуникаций Сбера более 13 лет, на сегодняшний день руководит внешними коммуникациями всей группы: Сбербанка, зарубежных подразделений и территориальных банков, а также более 100 дочерних компаний. Команда PR группы Сбера по всей стране сегодня насчитывает около 220 человек.

«Пресс-служба Сбербанка участвует в рейтинге TOP-COMM второй год подряд, для нас важно то, что методология построена на объективной оценке активности компаний в медиа. И нам очень приятна высокая оценка нашей работы профессионалами отрасли. Мы действительно лидируем и в банковской, и в технологической информационной повестке. Но происходящие сейчас глобальные экономические и политические процессы напрямую влияют на трансформацию коммуникаций, поэтому очень ценно, что помимо рейтингования площадка TOP-COMM объединяет и профессиональное сообщество, где лидеры отрасли могут обмениваться опытом», — рассказала Полина Тризонова.