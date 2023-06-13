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00:13, 14 июня 2023Экономика

Греф заявил о зависимости стран друг от друга

Глава Сбера Герман Греф заявил, что все страны мира зависят друг от друга
Герман Греф

Герман Греф. Фото: РИА Новости

Глава Сбера Герман Греф в беседе с РБК заявил, что все страны мира зависят друг от друга.

По его словам, нет ни одной страны, которая полностью бы себя обеспечивала. «Да и задачи такой никто не ставит», — сказал он.

Греф добавил, что в этом есть большие плюсы. «У нас есть возможность поставлять товары, в которых мы конкурентоспособны, на большее количество рынков. И это для нас значительно более выгодная ситуация, нежели заниматься созданием некого натурального хозяйства», — отметил он.

Глава Сбера также подчеркнул, что экономика будущего строится на глобальном потреблении. По его словам, по-другому невозможно.

Ранее Греф заявил, что в настоящий момент у Китая больше возможностей для экономического роста, чем у ЕС и США. Он отметил, что экономика КНР является одной из двух крупнейших в мире. Прочный фундамент для ее дальнейшего роста создают инвестиции, добавил он.

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    Марина Совина
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