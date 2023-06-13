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00:15, 13 июня 2023Интернет и СМИ

В США констатировали поставленный Путиным «шах» Вашингтону

Американский ведущий Клейтон Моррис заявил, что Путин поставил «шах» США
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Американский ведущий Клейтон Моррис констатировал, что президент России Владимир Путин поставил «шах» Вашингтону. Об этом он заявил в эфире программы Redacted News, опубликованной на YouTube.

«Если сравнить Землю с огромной политической шахматной доской, то Москва и Пекин поставили Вашингтону "шах"», — отметил Моррис. Он подчеркнул, что влияние России и Китая растет на Ближнем Востоке, а западная политика изоляции стран региона терпит крах. Кроме того, Пекин планирует создать военную базу на Кубе, а Москва и страны БРИКС подрывают мировое господство доллара.

Журналист выразил мнение, что США не смогут повлиять на мировые процессы, так как у России и Китая огромный перевес. «Это как переставлять шезлонги на тонущем "Титанике"», — сравнил он.

Ранее в мае Клейтон Моррис заявил, что Россия и Китай нанесли серьезный удар по доллару, работая над его заменой внутри БРИКС. По его словам, проблема США с государственным долгом и торговый дефицит сделали доллар менее привлекательным в качестве международной валюты.

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    Марина Совина
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