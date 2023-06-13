В США констатировали поставленный Путиным «шах» Вашингтону

Американский ведущий Клейтон Моррис заявил, что Путин поставил «шах» США

Американский ведущий Клейтон Моррис констатировал, что президент России Владимир Путин поставил «шах» Вашингтону. Об этом он заявил в эфире программы Redacted News, опубликованной на YouTube.

«Если сравнить Землю с огромной политической шахматной доской, то Москва и Пекин поставили Вашингтону "шах"», — отметил Моррис. Он подчеркнул, что влияние России и Китая растет на Ближнем Востоке, а западная политика изоляции стран региона терпит крах. Кроме того, Пекин планирует создать военную базу на Кубе, а Москва и страны БРИКС подрывают мировое господство доллара.

Журналист выразил мнение, что США не смогут повлиять на мировые процессы, так как у России и Китая огромный перевес. «Это как переставлять шезлонги на тонущем "Титанике"», — сравнил он.

Ранее в мае Клейтон Моррис заявил, что Россия и Китай нанесли серьезный удар по доллару, работая над его заменой внутри БРИКС. По его словам, проблема США с государственным долгом и торговый дефицит сделали доллар менее привлекательным в качестве международной валюты.