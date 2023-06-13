Прикрепившие муляж гранаты к двери россиянина попали на видео

МВД: трое мужчин из-за долга прикрепили к двери москвича муляж гранаты и подожгли

Московские полицейские задержали троих мужчин, которые прикрепили муляж гранаты к двери москвича и подожгли ее, но ошиблись адресом. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ведомстве предоставили видео с камеры видеонаблюдения, на котором подозреваемые совершают преступление. На кадрах видны двое мужчин, прикрепляющих муляж гранаты, затем они поджигают дверь и скрываются. Далее показано, как полицейские ведут их в наручниках.

Трех молодых людей подозревают в хулиганстве. Они взялись за денежное вознаграждение выполнить заказ малознакомого мужчины, который хотел напугать должника. Двое подозреваемых в перчатках и масках прибыли на 22-й этаж жилого дома на улице Лобачевского. Они подложили муляж гранаты и подожгли дверь, а затем сняли на видео. Третий соучастник ждал их в такси. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, они арестованы.

Полицейские установили подозреваемых и нашли в Петербурге. Организатор устрашающей акции, предположительно, находится за границей.