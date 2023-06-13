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17:53, 13 июня 2023Силовые структуры

Пытавшийся сбежать от полиции россиянин попался с 25 килограммами черной икры

В Хабаровском крае полиция изъяла у водителя 25,5 килограмма черной икры, возбуждено дело

Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В селе Богородское Хабаровского края полицейские задержали мужчину, который без прав перевозил в автомобиле 25,5 килограмма черной икры. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

По данным ведомства, сотрудники ДПС решили остановить автомобиль для проверки документов. Однако водитель попытался скрыться. Во время движения он не справился с управлением и врезался в другую машину. В результате аварии из автомобиля выпали десятки пластиковых контейнеров с черной икрой, еще несколько емкостей остались лежать на заднем сидении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 258.1 («Незаконный обороте особо ценных водных биологических ресурсов») УК РФ. Партию деликатеса и автомобиль у него изъяли.

В ходе проверки выяснилось, что у подозреваемого еще и нет водительских прав. Поэтому в отношении него также составили протоколы об административных правонарушениях.

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    Варвара Митина
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