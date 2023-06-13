Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:30, 13 июня 2023Россия

В горячее питание школ предложили вернуть молоко для предотвращения кризиса

Абрамченко: молоко в горячем питании школьников поможет решить проблему переизбытка товара

Вице-премьер Виктория Абрамченко предложила вернуть молоко в меню горячего питания младших классов школ. По ее мнению, таким образом можно будет решить сразу две проблемы: сделать рацион детей более полезным и разрешить сложности на российском молочном рынке. Своим мнением Абрамченко поделилась с РИА Новости.

По словам вице-премьера, назревающий кризис на российском молочном рынке, когда закупочные цены на молоко снижаются, а переработчики затоварены и увеличили количество промоакций, чтобы активизировать спрос на готовую молочную продукцию, во многом связан с изменением потребления.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости
    Российские военные продолжают уничтожать западную технику ВСУ. За сутки Киев лишился 16 Bradley и трех Leopard 2
    Стало известно о ранении начальника штаба саперного полка в Курской области
    В горячее питание школ предложили вернуть молоко для предотвращения кризиса
    В российском городе загорелась нефтебаза
    Британский военный эксперт назвал критические пробелы контрнаступления ВСУ
    Стало известно о разрушении промышленных предприятий в Кривом Роге
    США продлили санкции против властей Белоруссии
    Психолог назвала способы сделать первый секс с новым партнером незабываемым
    Стало известно о скандале на секс-чемпионате в Швеции
    Майк Тайсон рассказал о своем любимом боксерском поединке
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.