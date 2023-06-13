В горячее питание школ предложили вернуть молоко для предотвращения кризиса

Абрамченко: молоко в горячем питании школьников поможет решить проблему переизбытка товара

Вице-премьер Виктория Абрамченко предложила вернуть молоко в меню горячего питания младших классов школ. По ее мнению, таким образом можно будет решить сразу две проблемы: сделать рацион детей более полезным и разрешить сложности на российском молочном рынке. Своим мнением Абрамченко поделилась с РИА Новости.

По словам вице-премьера, назревающий кризис на российском молочном рынке, когда закупочные цены на молоко снижаются, а переработчики затоварены и увеличили количество промоакций, чтобы активизировать спрос на готовую молочную продукцию, во многом связан с изменением потребления.