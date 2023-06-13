Десятилетняя девочка заблудилась и сутки провела в горах в одиночестве

NBC News: девочка из Афганистана сутки провела одна в горах США и выжила

Десятилетняя девочка из Афганистана выжила после того, как заблудилась и сутки провела в одиночестве в горах американского штата Вашингтон. Об этом сообщает NBC News.

В субботу, 4 июня, семья девочки отправилась на пикник в долину реки Кле-Элум к востоку от Сиэтла. Когда туристы перешли реку, чтобы перекусить, они заметили, что ребенка нигде нет. Группа, в которой было около 20 взрослых, немедленно начала поиски Шунглы.

В долине не было сотовой связи, и семья пыталась самостоятельно найти девочку почти два часа, прежде чем прохожий предложил использовать спутниковый телефон для вызова службы спасения. Полиция и волонтеры из поисково-спасательного отряда сразу начали операцию по поиску ребенка в сложных условиях горного массива, поросшего густыми деревьями и зарослями и пересеченного быстрой рекой.

Более чем через сутки после начала поисков двое волонтеров обнаружили Шунглу в 2,4 километра к югу от места, где ее видели в последний раз. Девочка была жива и получила незначительные ссадины. На надувном судне спасатели перевезли девочку через реку к месту, где ее ждал отец.

В местной полиции подчеркнули, что Шунгла проявила себя как исключительно находчивая и стойкая десятилетняя девочка.

Сообщается, что девочка вместе с семьей переехала из Афганистана в 2021 году. Она часто проводила время в горах вместе с родственниками, так как такие пейзажи напоминали им родину.

Ранее сообщалось, что в американском округе Флойд, штат Кентукки, нашли маленького мальчика после четырех дней поисков. Спасатели услышали плач ребенка у подножья склона и достали его при помощи корзины и тросов.