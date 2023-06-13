Модель OnlyFans показала тело в купальнике

Модель OnlyFans Деми Роуз показала тело в купальнике на фоне океана

Британская манекенщица Деми Роуз поделилась откровенными фото и порадовала поклонников. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

28-летняя модель OnlyFans позировала на фоне океана в купальнике, который состоял из разноцветных бусин. Для съемки инфлюэнсер распустила волосы, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках. Из аксессуаров на ней были — несколько массивных колец и небольшие серьги.

Поклонники восхитились внешним видом Роуз, о чем принялись писать в многочисленных комментариях под постом. «Просто прекрасная», «Какая красивая», «Королева красоты», «Лучшая», «Невероятная девушка», «Обожаю тебя, Деми», — высказывались фанаты.

Известно, что Роуз прославилась в сети благодаря продаже откровенных фотографий и видео на платформе OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату.

В апреле Роуз посетила музыкальный фестиваль Coachella в откровенном наряде и показала фото поклонникам. Знаменитость поделилась серией кадров, на которых она позирует без нижнего белья в черном платье из прозрачной ткани. Манекенщица также надела укороченную кожаную куртку с бахромой и аппликациями в виде цветов, а в руках она держала сумку в тон образа.