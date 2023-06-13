Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:19, 13 июня 2023Интернет и СМИ

Мать поймала стримера за просмотром откровенного эфира и прославила его

Мать стримера 360Zeus поймала его за просмотром эфира с девушкой в откровенном купальнике

Мать португальского стримера с ником 360Zeus зашла в комнату, когда парень смотрел эфир на Twitch с девушкой в купальнике, и сильно удивилась. Ролик, в котором женщина поймала сына за просмотром неоднозначного контента, стал популярным и прославил стримера в сети. Об этом пишет Dexerto.

360Zeus наблюдал за трансляцией стримерши из раздела «Бассейны, джакузи и пляжи». На экране девушка, одетая в откровенный купальник с трусами-стрингами, сидела полубоком к камере и беседовала со зрителями. В какой-то момент в комнату зашла мать молодого человека и увидела трансляцию. Женщина от удивления широко раскрыла рот, а затем прикрыла его рукой.

Стример, видя реакцию матери, принялся смеяться, после чего попытался объяснить ей, что такой контент разрешен на Twitch. «Моя мама разочарована», — в шутку отметил парень.

Уточняется, что в среднем у 360Zeus обычно бывает 10-20 зрителей на эфирах. Однако видео с матерью набрало около 150 тысяч просмотров и прославило его.

Twitch выделил трансляции из бассейнов, джакузи и пляжей в отдельную категорию в мае 2021 года. Такой шаг последовал за критикой в адрес платформы из-за того, что она не блокировала стримеров, проводивших трансляции в купальниках, несмотря на запрет контента сексуального характера.

Ранее стример под ником Curtoss побрился налысо во время благотворительного эфира на Twitch и сделал неприятное открытие. Молодой человек обнаружил на голове вмятину от наушников.

Что думаешь? Оцени!
    Маргарита Щигарева
    Обсудить
    Последние новости
    Путин заявил о продолжении масштабного контрнаступления ВСУ «прямо сейчас»
    Стала известна причина экстренной посадки летевшего в Актау российского самолета
    Названа самая модная стрижка лета 2023 года
    Российского военного осудили на 7 лет за отказ ехать в зону СВО и дезертирство
    Месси высказался о вероятности получения восьмого «Золотого мяча»
    Раскрыта осведомленность Нидерландов о планах Киева подорвать «Северные потоки»
    Эмбер Херд выплатила Джонни Деппу миллион долларов компенсации
    Мать поймала стримера за просмотром откровенного эфира и прославила его
    Назван претендент на звание «народный автомобиль» за 500 тысяч рублей
    Психолог призвал отключать телефон в отпуске
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.