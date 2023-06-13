Мать поймала стримера за просмотром откровенного эфира и прославила его

Мать стримера 360Zeus поймала его за просмотром эфира с девушкой в откровенном купальнике

Мать португальского стримера с ником 360Zeus зашла в комнату, когда парень смотрел эфир на Twitch с девушкой в купальнике, и сильно удивилась. Ролик, в котором женщина поймала сына за просмотром неоднозначного контента, стал популярным и прославил стримера в сети. Об этом пишет Dexerto.

360Zeus наблюдал за трансляцией стримерши из раздела «Бассейны, джакузи и пляжи». На экране девушка, одетая в откровенный купальник с трусами-стрингами, сидела полубоком к камере и беседовала со зрителями. В какой-то момент в комнату зашла мать молодого человека и увидела трансляцию. Женщина от удивления широко раскрыла рот, а затем прикрыла его рукой.

Стример, видя реакцию матери, принялся смеяться, после чего попытался объяснить ей, что такой контент разрешен на Twitch. «Моя мама разочарована», — в шутку отметил парень.

Уточняется, что в среднем у 360Zeus обычно бывает 10-20 зрителей на эфирах. Однако видео с матерью набрало около 150 тысяч просмотров и прославило его.

Twitch выделил трансляции из бассейнов, джакузи и пляжей в отдельную категорию в мае 2021 года. Такой шаг последовал за критикой в адрес платформы из-за того, что она не блокировала стримеров, проводивших трансляции в купальниках, несмотря на запрет контента сексуального характера.

Ранее стример под ником Curtoss побрился налысо во время благотворительного эфира на Twitch и сделал неприятное открытие. Молодой человек обнаружил на голове вмятину от наушников.