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18:19, 7 июня 2023Интернет и СМИ

Стример побрился налысо в прямом эфире и сделал неприятное открытие

Стример в прямом эфире на Twich побрился налысо и увидел вмятину от наушников на голове

Кадр: Т К / YouTube

Пользователь с ником Curtoss побрился налысо во время благотворительного эфира на платформе Twich и обнаружил, что на его голове остались следы от частого использования наушников. Это неприятное открытие стример сделал случайно.

Стример решил побрить волосы на голове за крупное пожертвование в одну тысячу долларов (примерно 81 тысяча рублей по курсу на 7 июня). После того как мужчина начал избавляться от растительности, он заметил, что на черепе образовалась вмятина от дуговых шумоподавляющих наушников. «Это следы от наушников на моей голове! Не могли же это сделать мои волосы», — поделился эмоциями взволнованный блогер. Он испугался, что деформироваться могла не только кожа головы, но и сама черепная коробка.

Medialeaks сравнил Curtoss с популярным стримером игры League of Legends — tyler1. По сведениям портала, он также показывал аудитории вмятину от наушников и отмечал, что если на какое-то время отказаться от использования аксессуара, то этот след станет менее заметным или пропадет.

Ранее Twich заблокировал стримершу с ником Kiaraakitty после эфира, во время которого она ела колбасу, будучи одетой только в нижнее белье. Это связано со специфическими требованиями платформы, запрещающими демонстрировать контент, «наводящий на сексуальные размышления».

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    Мария Большакова
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