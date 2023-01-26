Стримершу заблокировали за поедание колбасы в бюстгальтере

Twitch заблокировал стримершу за поедание колбасы в одном бюстгальтере в прямом эфире

Twitch заблокировал стримершу под ником Kiaraakitty сразу после трансляции, в которой девушка поедала колбасу перед камерой, будучи одетой только в нижнее белье. Об этом пишет Daily Star.

Отмечается, что гонконгская модель OnlyFans Kiaraakitty вела прямую трансляцию в Twitch в ходе своей туристической поездки в Тайвань. Во время эфира стримерша съела сосиску, прогуливаясь по улице Тайбэя в одном лифчике.

После этого канал стримерши был заблокирован. «Этот канал в настоящее время недоступен из-за нарушения правил сообщества Twitch или условий предоставления услуг», — говорится в сообщении, которое видят те, кто пытается открыть канал Kiaraakitty.

По данным издания, это не первый случай блокировки аккаунтов моделей OnlyFans, которые используют стриминговый сервис для повышения своей популярности. При этом правила платформы предусматривают блокировку стримеров не только за трансляцию откровенно сексуального контента, но и контента, «наводящего на сексуальные размышления».

Ранее сообщалось, что Twitch заблокировал канал стримерши под ником Quqco за провокационное использование большой накладной груди в трансляциях. В прямом эфире она сжимала резиновый аксессуар и совершала другие действия с ним, в чем модераторы платформы усмотрели нарушение правил.

