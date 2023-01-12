Стримершу заблокировали за использование накладной груди

Twitch заблокировал стримершу Quqco за использование накладной груди в трансляциях

Стриминоговый сервис Twitch заблокировал канал стримерши под ником Quqco за провокационное использование большой накладной груди в трансляциях. Платформа усмотрела нарушение правил в таком поведении в прямых эфирах, пишет издание Dexerto.

Девушка появилась в прямом эфире 10 января с накладной грудью, поверх которой было глубокое декольте. В трансляции она сжимала резиновый аксессуар и совершала другие провокационные действия с ним. В этих действиях модераторы Twitch обнаружили нарушение правил платформы и заблокировали канал стримерши на три дня.

На площадке не запрещаются все виды вырезов и декольте, однако под запретом находятся определенные действия, связанные с грудью, ягодицами и гениталиями. Многие поклонники Quqco сочли блокировку несправедливой, поскольку, по их мнению, другие стримеры позволяют себе гораздо более провокационные действия в эфирах, отмечает издание.

На канал Quqco на Twitch подписано 100 тысяч человек, среднее количество зрителей ее трансляций составляет 2500.

В 2021 году сообщалось, что американская стримерша Триша Эванс, которая ведет прямые эфиры на Twitch под ником Tricialicious, избила своего сожителя в прямом эфире. В ролике было видно, как блогерша оскорбила своего парня, используя расистские и гомофобные высказывания, а затем несколько раз ударила его.