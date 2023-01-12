Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:53, 12 января 2023Интернет и СМИ

Стримершу заблокировали за использование накладной груди

Twitch заблокировал стримершу Quqco за использование накладной груди в трансляциях

Фото: @quqco

Стриминоговый сервис Twitch заблокировал канал стримерши под ником Quqco за провокационное использование большой накладной груди в трансляциях. Платформа усмотрела нарушение правил в таком поведении в прямых эфирах, пишет издание Dexerto.

Девушка появилась в прямом эфире 10 января с накладной грудью, поверх которой было глубокое декольте. В трансляции она сжимала резиновый аксессуар и совершала другие провокационные действия с ним. В этих действиях модераторы Twitch обнаружили нарушение правил платформы и заблокировали канал стримерши на три дня.

На площадке не запрещаются все виды вырезов и декольте, однако под запретом находятся определенные действия, связанные с грудью, ягодицами и гениталиями. Многие поклонники Quqco сочли блокировку несправедливой, поскольку, по их мнению, другие стримеры позволяют себе гораздо более провокационные действия в эфирах, отмечает издание.

На канал Quqco на Twitch подписано 100 тысяч человек, среднее количество зрителей ее трансляций составляет 2500.

В 2021 году сообщалось, что американская стримерша Триша Эванс, которая ведет прямые эфиры на Twitch под ником Tricialicious, избила своего сожителя в прямом эфире. В ролике было видно, как блогерша оскорбила своего парня, используя расистские и гомофобные высказывания, а затем несколько раз ударила его.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Денис Савосин
Обсудить
Последние новости
Кремль высказался о повышении призывного возраста в России
В США отреагировали на идею установить в Капитолии бюст Зеленского
СБУ обвинила российского депутата в изменении госграниц Украины
Европа избежала опасности сокращения производства
Британский генерал оценил объемы поставок танков Украине
Психиатр назвал простой способ сделать любые отношения счастливыми и крепкими
Россиянин поехал в Таиланд и умер в номере отеля при загадочных обстоятельствах
В Кремле объяснили назначение нового командующего группировкой войск в зоне СВО
Резкое падение экспорта нефти из США объяснили
Звезда «Дома-2» высказалась о продаже дома в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.