Блогерша избила бойфренда в прямом эфире

Американская стримерша Триша Эванс (Tricia Evans), которая ведет прямые эфиры на Twitch под ником Tricialicious, оскорбила своего парня, а затем несколько раз ударила его во время трансляции. На происходящее обратили внимание пользователи Reddit, которые опубликовали отрывок июльского стрима.

На кадрах видно, как блогерша встала с кресла и ушла в соседнюю комнату. Затем зрители услышали ее громкие крики: женщина несколько раз оскорбила парня, используя расистские и гомофобные высказывания. После этого Эванс начала избивать своего молодого человека — все происходящее было видно через окно.

Зрители были возмущены увиденным. Один из комментаторов предложил бойфренду Эванс найти «девушку получше», а некоторые пользователи Reddit посчитали, что стримерша должна попасть в тюрьму после подобных действий. «Оскорбительный, расистский, гомофобный мусор. О ней сообщили? Она должна быть за решеткой», — написал один из раздосадованных юзеров.

На Эванс обрушилась такая большая волна негатива, что ей пришлось оправдываться перед подписчиками. Вскоре девушка снова вышла в эфир, однако уже вместе с героем предыдущего стрима. Они сказали, что подстроили избиение, чтобы пощекотать нервы зрителям. После трансляции пару допросили полицейские. Девушке не стали предъявлять обвинения.