Блогерша «предсказала» измену возлюбленного с помощью специального фильтра

Блогерша сняла видео с фильтром в виде шара предсказаний и узнала об измене бойфренда

Блогерша под ником keyanaboth рассказала о том, как уличила возлюбленного в измене. На видео, опубликованное в TikTok 3 августа, обратили внимание журналисты портала DailyDot.

Ролик состоял из двух частей. В первой, записанной полгода назад, блогерша использовала специальный фильтр в виде шара предсказаний. Сидя рядом с бойфрендом, девушка спросила у шара, изменяет ли ей парень. «Абсолютно точно да», — получила она в ответ.

Во второй части, которую тиктокерша сняла в начале августа, она сообщила, что вскоре действительно узнала о том, ее молодой человек не был верен ей.

Ролик блогерши набрал более 13 миллионов просмотров. В комментариях многие поддержали девушку и раскритиковали парня. Некоторые пользователи заявили, что заметили панику в глазах бойфренда, когда шар утвердительно ответил на вопрос, изменяет ли он возлюбленной. «Почему люди не могут просто не изменять?!» — возмутился один из комментаторов. «Быть верным — это не сложно», — добавил другой.

Некоторые, однако, отнеслись скептически к «предсказанию». Так, один из пользователей обратил внимание зрителей на то, что этот фильтр всегда дает положительный ответ. Несколько юзеров также порекомендовали не верить всему, что «говорит шар».