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13:30, 13 июня 2023Силовые структуры

Инспектора ФСИН России поймали при перевозке семи килограммов наркотиков

В Перми силовики поймали инспектора ФСИН при перевозке семи килограммов наркотиков

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Перми правоохранительные органы поймали инспектора ФСИН России при перевозке семи килограммов наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Сотрудники ДПС на 484-м километре трассы М7 «Волга» остановили автомобиль Haval для проверки документов. Полицейские заметили, что пассажир сильно нервничает в их присутствии. Тогда они досмотрели машину и нашли 24 свертка с веществом весом семь килограммов. Экспертиза установила, что в них находился мефедрон.

Нервничавший пассажир оказался сотрудником исправительной колонии № 12 управления ФСИН по Свердловской области. Он вместе с водителем задержан. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков. По данным следствия, сотрудник ФСБ планировал сбыть партию запрещенных веществ.

В настоящее время силовики устанавливают его сообщников, участвовавших в наркобизнесе.

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    Любовь Ширижик
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