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18:27, 13 июня 2023Силовые структуры

Российского военного осудили на 7 лет за отказ ехать в зону СВО и дезертирство

В Петербурге суд приговорил к 7 годам военного, отказавшегося ехать в зону СВО

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам лишения свободы военнослужащего, покинувшего воинскую часть с оружием после отказа выполнить приказ об отправке в зону специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Подсудимый признан виновным по статье 338 УК РФ («Дезертирство»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Мужчина был взят под стражу в зале суда.

Из материалов дела следует, что 27 октября 2022 года в блиндаже рядом с Луганской народной республикой военнослужащий отказался выполнять приказ командования убыть на оборонительную позицию. Он самовольно оставил место службы в период военного положения и ведения боевых действий и отправился со своим оружием в другой город. Там дезертир спрятался в заброшенном доме. Он переоделся в гражданскую одежду, сжег военный билет и закопал автомат. Мужчина договорился с местной жительницей и 1 ноября 2022 года уехал на ее автомобиле в Донецк, а оттуда добрался до Ленинградской области, где сдался 10 ноября 2022 года в военный следственный отдел.

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    Любовь Ширижик
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