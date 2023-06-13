В Московской области задержали юношей за серию краж в продуктовых магазинах

В Подмосковье задержали троих 18-летних юношей, укравших 200 блоков сигарет из магазина

В Подмосковье задержали троих 18-летних юношей, совершивших серию краж. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, рано утром фигуранты вскрыли дверь продуктового магазина в деревне Никифорово. Они сделали это с помощью троса, привязав его к двери и машине. Затем ребята зашли внутрь и похитили 200 блоков сигарет, 30 банок энергетических напитков и различные сладости. Суммарно они украли товара на 270 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 158 («Кража») УК РФ. Правоохранители смогли быстро установить личности юношей, а в квартире одного их них нашли краденное имущество.

Отмечается, что задержанные причастны к еще двум аналогичным преступлениям в Балашихе и Ногинске. Сейчас россияне находятся под домашним арестом.