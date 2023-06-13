Популярная ведущая рассказала о звонке Ивлеевой с предложением сняться голой

Елена Ханга рассказала, как отказалась сниматься голой для Playboy по просьбе Ивлеевой

Популярная российская телеведущая Елена Ханга рассказала о предложении, поступившем ей от блогерши Анастасии Ивлеевой. По словам журналистки, ее позвали на съемку в обнаженном виде для обложки журнала Playboy. Этой историей Ханга поделилась в интервью для канала FAMETIME TV на YouTube.

Телеведущая рассказала, что Ивлеева позвонила ей около года назад с необычным предложением. «"Мы сейчас снимаем обложку для журнала Playboy, где все будут, разумеется, голыми. И мы вам предлагаем тоже сняться голой". Я оторопела. Говорю: "Как голой? Может быть, с шарфиком, платьишком? Она мне отвечает: "Нет-нет"», — вспомнила Ханга.

Журналистка отметила, что через некоторое время после звонка с ней связался продюсер журнала и подтвердил намерения Ивлеевой. Ханга ответила отказом. По словам телеведущей, ее муж также не одобрил подобное предложение, а подруги, наоборот, назвали его интересным. «Вы себе представляете, как это будет? Что (...) журнал точно никто не купит (если он выйдет с фотографией обнаженной ведущей — прим. «Ленты.ру»)? Если до этого еще какие-то шансы были, то после …» — пояснила она.

Ранее Ханга смутила ведущего Бориса Корчевникова интимным вопросом в эфире программы «Судьба человека». Она поинтересовалась у коллеги, какие синонимы к слову «секс» можно называть на телевидении. Журналист смог сказать только «любовь» и признался, что растерялся.