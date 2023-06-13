Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:11, 13 июня 2023Интернет и СМИ

Популярная ведущая рассказала о звонке Ивлеевой с предложением сняться голой

Елена Ханга рассказала, как отказалась сниматься голой для Playboy по просьбе Ивлеевой

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Популярная российская телеведущая Елена Ханга рассказала о предложении, поступившем ей от блогерши Анастасии Ивлеевой. По словам журналистки, ее позвали на съемку в обнаженном виде для обложки журнала Playboy. Этой историей Ханга поделилась в интервью для канала FAMETIME TV на YouTube.

Телеведущая рассказала, что Ивлеева позвонила ей около года назад с необычным предложением. «"Мы сейчас снимаем обложку для журнала Playboy, где все будут, разумеется, голыми. И мы вам предлагаем тоже сняться голой". Я оторопела. Говорю: "Как голой? Может быть, с шарфиком, платьишком? Она мне отвечает: "Нет-нет"», — вспомнила Ханга.

Материалы по теме:
«Такой передачи не было даже в США» Как шоу «Про это» впервые открыто заговорило о сексе и устроило революцию на ТВ
«Такой передачи не было даже в США»Как шоу «Про это» впервые открыто заговорило о сексе и устроило революцию на ТВ
11 сентября 2022
«Смесь педофилии и эдипова комплекса» В США на экраны вышло новое романтическое шоу. За что его называют худшим на свете?
«Смесь педофилии и эдипова комплекса»В США на экраны вышло новое романтическое шоу. За что его называют худшим на свете?
4 февраля 2023

Журналистка отметила, что через некоторое время после звонка с ней связался продюсер журнала и подтвердил намерения Ивлеевой. Ханга ответила отказом. По словам телеведущей, ее муж также не одобрил подобное предложение, а подруги, наоборот, назвали его интересным. «Вы себе представляете, как это будет? Что (...) журнал точно никто не купит (если он выйдет с фотографией обнаженной ведущей — прим. «Ленты.ру»)? Если до этого еще какие-то шансы были, то после …» — пояснила она.

Ранее Ханга смутила ведущего Бориса Корчевникова интимным вопросом в эфире программы «Судьба человека». Она поинтересовалась у коллеги, какие синонимы к слову «секс» можно называть на телевидении. Журналист смог сказать только «любовь» и признался, что растерялся.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Большакова
    Обсудить
    Последние новости
    Курсы валют резко взлетели. Доллар поднялся выше 84 рублей, евро пробил отметку в 90 рублей. Ждать ли новых рекордов?
    Смертельный прыжок с парашютом попал на видео в Подмосковье
    Жена худеющего Джигана раскрыла его вес
    Суд отклонил иск УПЦ к заповеднику «Киево-Печерская лавра»
    Популярная ведущая рассказала о звонке Ивлеевой с предложением сняться голой
    Десятилетняя девочка заблудилась и сутки провела в горах в одиночестве
    Европейской стране спрогнозировали экстремальную жару
    В Польше обратили внимание на серьезную угрозу ВСУ
    Лекарство от гипертонии повысило эффективность терапии рака
    Путин подписал закон о регулировании рынка табака
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.