Шантажировавший депутата фильмом-расследованием россиянин получил срок

В Новосибирске суд дал 2 года бизнесмену за шантаж депутата фильмом-расследованием

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор местному жителю Сергею Проничеву за покушение на мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Осужденному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы со штрафом в 100 тысяч рублей. Однако он освобожден от отбытия срока в связи с тем, что суд зачел ему в счет наказания время, проведенное в СИЗО из расчета один день содержания под стражей за полтора дня в колонии общего режима, также были зачтены дни под домашним арестом.

ТАСС уточняет, что бизнесмен Проничев с журналистом Николаем Сальниковым опубликовали в интернете фильм-расследование про местный спортивный клуб, основателем которого являлся депутат горсовета Новосибирска. После этого они стали шантажировать парламентария, требуя девять миллионов рублей под угрозой обнародования еще двух фильмов, которые могут опорочить его. На самом деле никаких компрометирующих материалов у них не было, поэтому следствие квалифицировали действия Проничева и Сальникова как покушение на мошенничество. Журналист был также осужден на два года лишения свободы.