Путин подписал закон о рассмотрении дел лидеров ОПГ без присяжных

Путин подписал закон, позволяющий рассматривать дела лидеров ОПГ без присяжных

Президент России Владимир Путин подписал закон с поправками в Уголовно-процессуальный кодекс РФ о рассмотрении дел лидеров организованных преступных группировок (ОПГ) без присяжных. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что по данному закону дела по части 4 статьи 210 («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем») и статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ исключаются из компетенции суда присяжных. Такое решение было принято с целью обеспечить безопасность участников судопроизводства. Кроме того, это поможет давать высокопрофессиональную правовую оценку деяний.

Ранее стало известно, что Путин подписал закон, изменяющий меры пресечения для бизнесменов и топ-менеджеров.