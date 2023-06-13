Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:32, 13 июня 2023Силовые структуры

Путин подписал закон о рассмотрении дел лидеров ОПГ без присяжных

Путин подписал закон, позволяющий рассматривать дела лидеров ОПГ без присяжных

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон с поправками в Уголовно-процессуальный кодекс РФ о рассмотрении дел лидеров организованных преступных группировок (ОПГ) без присяжных. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что по данному закону дела по части 4 статьи 210 («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем») и статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ исключаются из компетенции суда присяжных. Такое решение было принято с целью обеспечить безопасность участников судопроизводства. Кроме того, это поможет давать высокопрофессиональную правовую оценку деяний.

Ранее стало известно, что Путин подписал закон, изменяющий меры пресечения для бизнесменов и топ-менеджеров.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости
    Курсы валют резко взлетели. Доллар поднялся выше 84 рублей, евро пробил отметку в 90 рублей. Ждать ли новых рекордов?
    Смертельный прыжок с парашютом попал на видео в Подмосковье
    Жена худеющего Джигана раскрыла его вес
    Суд отклонил иск УПЦ к заповеднику «Киево-Печерская лавра»
    Популярная ведущая рассказала о звонке Ивлеевой с предложением сняться голой
    Десятилетняя девочка заблудилась и сутки провела в горах в одиночестве
    Европейской стране спрогнозировали экстремальную жару
    В Польше обратили внимание на серьезную угрозу ВСУ
    Лекарство от гипертонии повысило эффективность терапии рака
    Путин подписал закон о регулировании рынка табака
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.