Путин предрек исчезновение ОПК Украины

Путин заявил, что ОПК Украины скоро перестанет существовать

Президент России Владимир Путин предрек скорое исчезновение оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины, который практически ничего не производит самостоятельно. Слова российского лидера передает РИА Новости.

«ОПК скоро вообще перестанет существовать украинский. Что они производят? Боеприпасы им привозят, технику привозят, орудия привозят, все привозят. Так долго не проживешь, не протянешь», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что, таким образом, вопрос демилитаризации Украины «стоит в очень практическом плане».

Ранее Путин объяснил, что цели специальной военной операции могут корректироваться, но остаются в целом неизменными. «Они меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом, конечно, ничего мы менять не будем. Они для нас носят фундаментальный характер», — сказал российский лидер.