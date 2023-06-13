Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:06, 13 июня 2023Путешествия

Таксист украл у заснувшего туриста часы Rolex и заложил их по дешевке

Bangkok Post: в Бангкоке таксист украл у заснувшего туриста часы, iPhone и ноутбук

Фото: Unsplash

В Бангкоке арестовали водителя такси, подозреваемого в краже часов Rolex, кредитной карты, iPhone и ноутбука Apple у туриста из Японии, который заснул в салоне. Об этом пишет газета Bangkok Post.

В издании говорится, что 40-летний японский бизнесмен по имени Наммо сообщил полиции, что его обокрали после того, как он заснул в розовом такси по пути домой после ночной прогулки в деловом районе Бангкока Асок. Среди пропавших ценностей были часы Rolex стоимостью около одного миллиона бат (примерно 2,39 миллиона рублей), iPhone стоимостью 40 тысяч бат (95,6 тысячи рублей), ноутбук стоимостью 60 тысяч бат (143,4 тысячи рублей) и кредитная карта. Турист не сразу заметил пропажу и обратился в полицию спустя некоторое время. А через несколько дней ему пришли сообщения из банка о том, что его кредитная карта дважды использовалась в округе.

Материалы по теме:
«Иностранцы раздеваются догола и пляшут» Таиланд считают раем для белых туристов. Что манит их туда вновь и вновь?
«Иностранцы раздеваются догола и пляшут»Таиланд считают раем для белых туристов. Что манит их туда вновь и вновь?
15 сентября 2022
Таиланд стал гораздо дороже, но российские туристы все равно его любят. Как там сэкономить и каких ошибок лучше избегать
Таиланд стал гораздо дороже, но российские туристы все равно его любят.Как там сэкономить и каких ошибок лучше избегать
24 февраля 2023

Bangkok Post пишет, что правоохранителям удалось выследить водителя и бело-розовое такси, припаркованное возле его дома. Подозреваемый признался в краже и сообщил, что заложил часы Rolex по дешевке — за 25 тысяч бат (59,8 тысячи рублей). По данным полиции, у него уже есть судимость — злоупотребление наркотиками в 2012 году и их хранение в 2015-м.

Ранее в Таиланде водитель катера забыл вернуться за семьей российских туристов, которых он привез на остров Ко Сак. После захода солнца, когда на острове стало темно, россияне начали паниковать. Потерянных путешественников заметил местный житель, который вызвал туристическую полицию — они прибыли на Ко Сак вместе со спасателями и вернули туристов в Паттайю.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Черняк
    Обсудить
    Последние новости
    Путин заявил о продолжении масштабного контрнаступления ВСУ «прямо сейчас»
    Пытавшийся сбежать от полиции россиянин попался с 25 килограммами черной икры
    Россиянка поговорила с неизвестными и лишилась единственной квартиры
    Путин заявил о нехватке беспилотников в России
    Назван главный люксовый бренд мира
    Путин назвал число принятых на службу с начала года контрактников
    Путин ответил на вопрос о сроке пребывания россиян в зоне СВО
    Европейские банки призвали уйти из России как можно скорее
    В России объяснили денонсацию договора по Азовскому морю с Украиной
    В России назвали условия достижения целей СВО
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.