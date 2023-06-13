Путин усомнился в возможности США победить в третьей мировой войне

Президент России Путин: в случае третьей мировой войны победителем не станут даже США

Москва убеждена, что США лишь делают вид, что не боятся дальнейшей эскалации на Украине, хотя многие там не хотят вести конфликт к третьей мировой войне. Об этом во время встречи с военкорами заявил президент РФ Владимир Путин. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24», видео доступно на портале «Смотрим».

Политик усомнился в возможности какой-либо страны, в том числе США, одержать победу в таком противостоянии. «На самом деле там (в США) очень много людей со здоровой головой, и они явно не хотят вести дело к третьей мировой войне, в которой не будет победителей, в том числе не будет победителя в виде Соединенных Штатов», — отметил Путин.

Как отмечали ряд западных СМИ, в том числе агентство Reuters, американские чиновники действительно опасаются эскалации конфликта, в том числе из-за поставок оружия Киеву.