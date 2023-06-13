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11:56, 13 июня 2023Экономика

Раскрыта стоимость покупки Starbucks в России

Ресторатор Пинский: активы Starbucks в России были проданы за 500 миллионов рублей

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Сеть кофеен Starbucks в России была продана за 500 миллионов рублей, рассказал совладелец сети под новым брендом Stars Coffee Антон Пинский. Такую сумму он раскрыл в интервью агентству ТАСС.

По словам ресторатора, бизнес не приносил прибыли, а новые владельцы восстановили показатели в январе-феврале текущего года. Пинский также отметил, что несколько точек пришлось закрыть из-за условий аренды. В то же время новые владельцы сети стали открывать кофейни в новых местах, а также продавать франшизы. Средний чек в кофейнях повысился с 430 рублей до 580 рублей «из-за расширения ассортимента», подчеркнул он.

«Думаю, деньги, потраченные на приобретение и перезапуск активов, вернем до конца года», — заключил ресторатор.

Starbucks приостановила работу в России из-за начала военных действий на Украине. Окончательное решение уйти с рынка компания приняла в конце мая. Продажа активов завершилась летом 2022 года. Вместе с Пинским бизнес приобрел российский рэпер и предприниматель Тимур Юнусов (Тимати).

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    Мария Грушко
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