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10:59, 13 июня 2023Бывший СССР

Минобороны показало видео уничтожения бронетехники ВСУ

МО России опубликовало видео уничтожения бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении

Российские военные уничтожили бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Соответствующее видео опубликовало Министерство обороны России в Telegram.

Уточняется, что расчетами беспилотного летального аппарата (БПЛА) было вскрыто выдвижение бронегруппы украинской армии под прикрытием лесополосы. В результате нанесенного удара российской артиллерией уничтожили танк и боевую машину пехоты (БМП) ВСУ.

На кадрах можно увидеть украинскую технику, которая передвигается в поле, а затем взрывы и поднимающиеся столбы черного дыма.

Ранее командир танковой роты с позывным Суетолог показал на видео уничтожение российскими военными БМП Bradley на запорожском направлении. По его словам, во время отражения атаки было поражено несколько единиц техники ВСУ. Кроме того, военные 200-й бригады Северного флота уничтожили отступающую украинскую технику после неудачной атаки на артемовском направлении. На кадрах запечатлено, как российские артиллеристы подбивают пытающийся уйти бронетранспортер ВСУ.

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    Кристина Есикова
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