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16:22, 13 июня 2023Мир

Трамп остался без адвокатов перед важным судом

WP: Трамп получил отказ от большинства адвокатов накануне суда о во Флориде о гостайне

Фото: Jonathan Drake / Reuters

Экс-президент США и предприниматель Дональд Трамп получил отказ от большинства именитых адвокатов штата Флорида накануне суда о гостайне, на котором ему предъявят обвинения по делу о ненадлежащем хранении секретных документов. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По словам информированных источников, после внезапного ухода юристов Джима Трасти и Джона Роули Трамп рассчитывал нанять известных адвокатов в Майами, имеющих соответствующую квалификацию по работе с секретными федеральными документами. Однако местные представители коллегии адвокатов отказались принять подобное предложение из-за его неоднозначного реноме как клиента, склоняющего адвокатов к агрессивной линии защиты.

Помимо этого, адвокаты опасаются репутационных издержек из-за работы на Дональда Трампа.

Бывшему главе государства предъявлены обвинения по 38 пунктам. В обвинительном заключении имеются такие пункты, как «незаконное хранение секретных документов», «дача ложных показаний» и «заговор с целью препятствования правосудию». Каждый из них грозит бывшему главе Белого дома 20 годами тюрьмы.

13 июня сообщалось, что Трамп уже прибыл в Майами и позднее предстанет перед судом.

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    Виктория Кондратьева
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