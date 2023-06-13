Стало известно о взрывах в Луганске

ТАСС: в Луганске прозвучало несколько взрывов в районе авторынка

В Луганске прозвучала серия взрывов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Луганский информационный центр».

Отмечается, что очевидцы рассказывают о «прилете» в район местного авторынка. На опубликованных кадрах с места событий заметны клубы черного дыма.

Корреспондент ТАСС подтвердил данную информацию. По его словам, взрывы в городе были слышны примерно в 15:58, после этого над населенным пунктом стали подниматься клубы дыма. При этом в небе над Луганском работали системы российской противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в ЛНР заявили о потере инициативы Киева на купянском направлении.