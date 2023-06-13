Чехов заявил об отражении атаки ВСУ артиллеристами России на запорожском направлении

Артиллеристы группировки «Восток» не позволяют Вооруженным силам Украины (ВСУ) провести перегруппировку на запорожском направлении. Об этом сообщил РИА Новости глава пресс-центра группировки Олег Чехов.

По его словам, расчетами орудий наносится огневое поражение противнику. Атака отражена, уничтожены бронеавтомобиль, пикап и живая сила ВСУ, а также сбит украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Фурия».

Ранее военкоры сообщили, что украинская армия изменила тактику наступления и предприняла фланговые удары вместо лобовых атак на южнодонецком направлении. Украинские военные отказались от тактики штурма в лоб и начали предпринимать новые маневры. Не сумев взять Нескучное лобовыми атаками, ВСУ использовали фланговые удары — они намерены зайти в тыл.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).