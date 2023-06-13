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05:47, 13 июня 2023Россия

Российские военные отразили атаку ВСУ на запорожском направлении

Чехов заявил об отражении атаки ВСУ артиллеристами России на запорожском направлении

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Артиллеристы группировки «Восток» не позволяют Вооруженным силам Украины (ВСУ) провести перегруппировку на запорожском направлении. Об этом сообщил РИА Новости глава пресс-центра группировки Олег Чехов.

По его словам, расчетами орудий наносится огневое поражение противнику. Атака отражена, уничтожены бронеавтомобиль, пикап и живая сила ВСУ, а также сбит украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Фурия».

Ранее военкоры сообщили, что украинская армия изменила тактику наступления и предприняла фланговые удары вместо лобовых атак на южнодонецком направлении. Украинские военные отказались от тактики штурма в лоб и начали предпринимать новые маневры. Не сумев взять Нескучное лобовыми атаками, ВСУ использовали фланговые удары — они намерены зайти в тыл.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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    Марина Совина
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