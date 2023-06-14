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11:51, 14 июня 2023Россия

Стало известно о ранении соратника Кадырова в зоне СВО

«Звезда»: депутат Госдумы Адам Делимханов был ранен в зоне СВО

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Депутат Госдумы Адам Делимханов был ранен в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, но остался жив. Об этом сообщается в Telegram-канале телеканала «Звезда».

О ранении Делимханова телеканалу стало известно от источника в пресс-службе нижней палаты российского парламента. До этого в украинских СМИ распространили информацию, что депутат погиб.

Сейчас раненый депутат находится под присмотром врачей, пишет Telegram-канал Mash. Других подробностей издание не приводит.

Ранее Делимханов выступил с обращением к основателю частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгению Пригожину. Он назвал бизнесмена блогером и предложил встретиться.

Как признался Делимханов, поводом к этому послужило высказывание Пригожина о непонимании им задач подразделения «Ахмат».

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    Анна Щербакова
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