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16:44, 14 июня 2023Силовые структуры

Преподавателя российского вуза обвинили в получении миллиона рублей от студентов

В Удмуртии доцента кафедры обвинили в получении взяток на миллион рублей от студентов

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Удмуртии доценту кафедры одного из университетов предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По решению суда мужчину поместили под домашний арест. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, за период с 2019-го по 2023 год преподаватель, сначала занимавший должность заведующего кафедрой, а позже ставший доцентом, получил более миллиона рублей от студентов. За вознаграждение фигурант помогал учащимся сдавать экзамены и зачеты, а также успешно защищать дипломные работы.

Благодаря совместным усилиям сотрудников СКР и МВД мужчина был задержан. Как рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике, во время обысков у доцента были изъяты 1,1 миллиона рублей, два автомобиля и 11 мобильных телефонов.

Также был задержан 45-летний посредник, помогавший преподавателю получать деньги.

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