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16:57, 14 июня 2023Культура

Вышел трейлер нового мультфильма от студии Pixar

Студия Pixar опубликовала тизер-трейлер своего нового мультфильма «Элио»

Студия Pixar опубликовала тизер-трейлер своего нового мультипликационного фильма «Элио». Ролик вышел на YouTube-канале кинокомпании.

Премьера новой картина совместного производства с Disney запланирована на 1 марта 2024 года. Сюжет ленты расскажет о межгалактической организации, с которой сталкивается мальчик по имени Элио. Там он знакомится с жителями внеземных цивилизации, и его по ошибке принимают за лидера планеты Земля.

Режиссером мультфильма выступил Андриан Молина, известный по ленте от Pixar «Тайна Коко». Спродюсировала проект Мэри Элис Драмм. Главных героев озвучили такие актеры, как Америка Феррера, Джамила Джамиль, Брэд Гарретт, Йонас Кибреаб и другие.

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    Сергей Равин
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