Экс-начальника отдела российской колонии осудили на три года за получение взятки

В Ульяновске экс-начальника отдела ИК-9 осудили на три года за взятку от осужденного

Заволжский районный суд Ульяновска приговорил к трем годам экс-начальника отдела воспитательной работы исправительной колонии №9 (ИК-9) по делу о коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Также его оштрафовали на 150 тысяч рублей и в течение двух лет после освобождения запретили работать в органах уголовно-исполнительной системы.

По данным ведомства, в период с января по июль 2021 года экс-глава отдела получил от осужденного взятку в размере 15 тысяч рублей. За вознаграждение сотрудник ФСИН пообещал заключенному оказывать ему покровительство и не применять дисциплинарные взыскания.

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ, СКР и ФСИН.