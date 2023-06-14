Раскрыто закулисье популярного романтического реалити-шоу

Эксперты Eden’s Gate рассказали, что участникам Love Island запрещено пользоваться часами

Эксперты британской компании Eden’s Gate раскрыли закулисье популярного романтического реалити-шоу Love Island. Как пишет The Sun, на съемках передачи действует ряд строгих правил, которые участники обязаны соблюдать.

Специалисты проанализировали интервью с бывшими героями Love Island и их публикации в соцсетях и составили список предметов, которые запрещено иметь на съемках передачи. Выяснилось, что участникам шоу нельзя пользоваться часами. О том, когда им нужно вставать и ложиться спать, они узнают от продюсеров проекта.

Также участникам шоу нельзя применять автозагар из-за того, что он оставляет следы на постельном белье. На съемках герои передачи могут пользоваться мобильными телефонами, но только для того, чтобы сделать фото или отправить сообщение. Выходить в интернет им запрещено.

Помимо этого, как рассказали эксперты, участникам Love Island нельзя читать газеты, журналы и даже книги. Кроме того, им запрещено надевать свою одежду и краситься своей косметикой — герои программы должны использовать только то, что им предоставляют спонсоры передачи.

Love Island («Остров любви») — британское реалити-шоу, выходящее с 2015 года на телеканале ITV2. В эфире передачи участники пытаются построить друг с другом отношения. В 2018 году программа стала самой просматриваемой в истории ITV2.