Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:07, 14 июня 2023Интернет и СМИ

Раскрыто закулисье популярного романтического реалити-шоу

Эксперты Eden’s Gate рассказали, что участникам Love Island запрещено пользоваться часами

Кадр: Love Island / YouTube

Эксперты британской компании Eden’s Gate раскрыли закулисье популярного романтического реалити-шоу Love Island. Как пишет The Sun, на съемках передачи действует ряд строгих правил, которые участники обязаны соблюдать.

Специалисты проанализировали интервью с бывшими героями Love Island и их публикации в соцсетях и составили список предметов, которые запрещено иметь на съемках передачи. Выяснилось, что участникам шоу нельзя пользоваться часами. О том, когда им нужно вставать и ложиться спать, они узнают от продюсеров проекта.

Также участникам шоу нельзя применять автозагар из-за того, что он оставляет следы на постельном белье. На съемках герои передачи могут пользоваться мобильными телефонами, но только для того, чтобы сделать фото или отправить сообщение. Выходить в интернет им запрещено.

Помимо этого, как рассказали эксперты, участникам Love Island нельзя читать газеты, журналы и даже книги. Кроме того, им запрещено надевать свою одежду и краситься своей косметикой — герои программы должны использовать только то, что им предоставляют спонсоры передачи.

Love Island («Остров любви») — британское реалити-шоу, выходящее с 2015 года на телеканале ITV2. В эфире передачи участники пытаются построить друг с другом отношения. В 2018 году программа стала самой просматриваемой в истории ITV2.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости
    Медведев предупредил о возможном уничтожении кабельной связи «Северных потоков»
    Посетитель рок-концерта откусил мужчине ухо
    Российский подросток попал под следствие ФСБ за обучение навыкам терактов
    Российского подростка задержали за попытку вступить в «Легион "Свобода России"»
    Визит главы МАГАТЭ на ЗАЭС отложили на сутки
    Медведев назвал наиболее эффективные границы «санитарной зоны» на Украине
    В Запорожской области допустили новую провокацию Киева против ЗАЭС
    Курсы доллара и евро ускорили рост
    Женщина отказалась от мытья головы шампунем на три месяца и поделилась опытом
    Победительница «Фабрики звезд» рассказала о покупке квартиры для сына
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.