Фестиваль «Дикая Мята» раскрыл подробности за два дня до мероприятия

Музыкальный фестиваль «Дикая Мята» раскрыл подробности за два дня до мероприятия

Музыкальный фестиваль «Дикая Мята» состоится через два дня в Тульской области в поселке Бунырево. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В настоящее время на локации уже возведены фестивальные сцены, строятся партнерские площадки, размечаются палаточные лагеря, а в онлайн-продаже на сайте мероприятия остались последние 2500 билетов. Установлены сцены и бэкстейджи, а вместе с силовыми структурами Тульской области проработаны механики по безопасности гостей на фестивале.

Гостей «Дикой Мяты» ждет музыкальная программа включающая более 100 выступлений, которые пройдут как на традиционных трех фестивальных сценах Sirena, Titana и «Веранда», так и на новых.

Зрители смогут провести время в многочисленных лаунж-зонах, заглянуть на территорию красоты Green Age, принять участие в конкурсах и выиграть ценные призы, прослушать курс лекций в лектории, устроить командные соревнования в пляжном футболе и волейболе. В этом году также заработает бассейн, как и для самых маленьких зрителей, так и для взрослых.

На нескольких сценах фестивального поля появятся Леонид Агутин, The Hatters, Lumen, Sati Ethnica, polnalyubvi, Alai Oli, Green Apelsin и многие другие исполнители и многие другие. Полная программа выступлений доступна на официальном сайте «Дикой Мяты».

Последние билеты на фестиваль можно приобрести по ссылке. В день фестиваля билеты будут доступны в кассе.