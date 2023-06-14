Россиянкам назвали способы избежать преждевременного старения

Косметолог Беспалова: в борьбе со старением помогут хороший сон и сыворотка с ретинолом

Косметолог Елизавета Беспалова назвала россиянкам способы избежать преждевременного старения. Ее комментарий публикует «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, в борьбе с появлением признаков возрастных изменений помогут хороший сон и сбалансированный рацион. «Нашей коже нужен белок, витамины и жиры, а потому питаться нужно правильно и разнообразно», — отметила специалистка.

Кроме того, следует на протяжении всего года защищать кожу от воздействия ультрафиолетового излучения, которое является основной причиной старения, объяснила собеседница издания. Также она призвала после 40 лет использовать антивозрастную косметику, в том числе крема и сыворотки с пептидами и антиоксидантами, витаминами и ретинолом, и не пренебрегать походами к косметологу.

Ранее врач Сания Махмуд назвала три средства, которые омолаживают кожу. В первую очередь доктор посоветовала использовать ретинол в качестве уходового средства за лицом. Помимо этого, по словам медика, предотвратить первые признаки старения в виде пятен и морщин поможет солнцезащитный крем с коэффициентом не менее 50.