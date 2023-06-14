Россиянина осудят за домогательства к ребенку в гостях у друзей

В Перми будут судить 45-летнего мужчину, домогавшегося маленькой девочки в гостях у друзей

В Перми суд рассмотрит 45-летнего местного жителя, домогавшегося маленькой девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером в апреле фигурант отдыхал в гостях у друзей. Они выпивали. В квартире были несовершеннолетние дети. Обвиняемый уединился в комнате с одной девочкой и приставал к ней.

По факту произошедшего было возбуждено дело по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, а именно иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ.

Сейчас россиянин находится в СИЗО.