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09:58, 14 июня 2023Силовые структуры

Полиция задержала россиянина за стрельбу по прохожим из пневматической винтовки

В Петербурге полиция задержала мужчину за стрельбу из пневматической винтовки по прохожим

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Петербурге полицейские задержали 40-летнего мужчину за стрельбу по прохожим из пневматической винтовки. Об этом сообщает издание 78.ru.

В отношении него возбудили дело о хулиганстве. У фигуранта изъяли оружие и боеприпасы.

По данным полиции, инцидент произошел примерно в 16:30 на 2-й Советской улице в Центральном районе Петербурга. Мужчина, живущий на первом этаже в доме №15, открыл окно и начал стрелять из винтовки. Прохожие позвонили в полицию.

Ранее сообщалось, что под Кировом россиянина арестовали за стрельбу из ружья в сторону сотрудников полиции.

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    Елизавета Новикова
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