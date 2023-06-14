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07:00, 14 июня 2023Среда обитания

Россияне захотели доверить дачи роботам

«ВсеИнструменты.ру»: россияне захотели переложить агротехнические работы на роботов

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Россияне заявили, что хотели бы доверить часть работ на дачах роботам. Об этом говорится в исследовании онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В опросе приняли участие более 1,5 тысячи жителей старше 18 лет со всех регионов России. 39 процентов отметили, что переложили бы на роботов весь цикл агротехнических работ, 36 процентов хотят сделать автоматизированным процесс поддержания микроклимата в теплицах. При этом 26 процентов опрошенных заявили, что доверили бы роботам уход за газоном, а 23 процента — ремонт дачного домика. Уход за плодовыми деревьями и бассейном хотят переложить на роботов 17 и 16 процентов опрошенных соответственно.

Что касается умной дачной техники, то больше всего (52 процента опрошенных) хотели бы установить на участке сигнализацию. 31 процент поставили бы датчики дыма, 29 процентов приобрели бы роботы-косилки. Желанной техникой также назвали датчики протечки воды и приспособления для автополива — их бы установили на даче 27 и 15 процентов респондентов.

Ранее дачников предупредили, что за слишком глубокие колодцы на загородном участке могут оштрафовать. Сейчас дачникам разрешено строить подземные сооружения глубиной до пяти метров. Более глубокий водозабор можно обустроить, если он не будет достигать месторасположения источника централизованного водоснабжения.

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    Нина Ташевская
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