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17:11, 14 июня 2023Силовые структуры

Насиловавший приемную дочь в течение четырех лет россиянин пойдет под суд

В Саратове 53-летнего мужчину осудят за изнасилование приемной дочери с 2007 по 2011 год

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Саратове 53-летнего мужчину осудят за 16 эпизодов изнасилования несовершеннолетней и иные действия сексуального характера в отношении нее. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в период с 2007 по 2011 год в доме на улице Зарубина мужчина неоднократно насиловал ребенка. Как уточняет информагентство «Регион 64», впервые россиянин стал домогаться к девочке, когда ей исполнилось 12 лет. Также известно, что школьница была приемной дочерью фигуранта.

Когда потерпевшая выросла, то обратилась к психологу. Специалист посоветовал ей написать заявление в правоохранительные органы. Следователям удалось собрать доказательства, подтверждающие виновность мужчины.

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    Елизавета Новикова
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