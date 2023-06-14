Госпитализированный режиссер Сокуров рассказал о своем состоянии

Находящийся в больнице режиссер Александр Сокуров заявил, что чувствует себя «терпимо»

Российский режиссер и сценарист Александр Сокуров подтвердил, что находится в больнице, и заявил, что чувствует себя «терпимо». Его слова приводят «Известия».

«Ничего, терпимо. Не могу говорить. Да, в больнице. Все хорошо», — сказал постановщик. На вопросы о том, находится ли он в реанимации и что именно стало причиной госпитализации, он не ответил.

Ранее в среду, 14 июня, в различных СМИ сообщалось, что Сокуров попал в реанимацию в Санкт-Петербурге. Отдельно отмечалось, что 72-летний кинематографист оказался там из-за проблем с сердцем.

Александр Сокуров — советский и российский кинопостановщик и сценарист, народный артист России. Среди его самых известных работ такие картины, как «Русский ковчег», «Фауст», «Ампир», «Дни затмения». В 1995 году по решению Европейской киноакадемии Сокуров бы включен в список ста лучших режиссеров мирового кино.