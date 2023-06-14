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16:58, 14 июня 2023Мир

Стало известно о планах увеличения гарнизона НАТО в Европе

Столтенберг: НАТО развернет свыше 300 тысяч военных после саммита в Вильнюсе

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

После саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет с 11 по 12 июля, члены НАТО суммарно развернут 300 тысяч военных при поддержке значительных сил ВМС и ВВС стран-участниц западного оборонного блока. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.

«[На саммите в Вильнюсе] альянс примет план (...) по развертыванию свыше 300 тысяч военнослужащих при поддержке значительных воздушных и морских сил», — заявил генсек альянса на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что лидеры стран НАТО задумались над тем, чтобы оставить генсека альянса Йенса Столтенберга на своем посту еще как минимум на год, продлив срок его полномочий из-за разногласий о новой кандидатуре генерального секретаря. Разногласия в альянсе по поводу кандидатуры преемника Столтенберга привели к тому, что норвежец может остаться на посту после 30 сентября, когда истекает срок полномочий.

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    Виктория Кондратьева
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