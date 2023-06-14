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10:50, 14 июня 2023Силовые структуры

Бывшего координатора штаба Навального осудили на семь лет колонии за экстремизм

Суд дал 7,5 года экс-координатору уфимского штаба Навального Чанышевой за экстремизм

Кадр: Telegram-канал Лилии Чанышевой

Кировский суд Уфы приговорил к 7,5 года лишения свободы бывшего координатора местного отделения организации «Штабы Навального» (признана экстремистской организацией, ликвидирована и запрещена в России) Лилию Чанышеву (внесена в список террористов и экстремистов) за экстремизм. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Подсудимая была признана виновной по ряду статей: «организация экстремистского сообщества», «создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан», «призывы к экстремистской деятельности». Бывший активист штаба Рустем Мулюков (внесен в список террористов и экстремистов) осужден на 2,5 года в колонии общего режима.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

Прокурор в ходе прений запросил Чанышевой наказание в виде 12 лет заключения. Она свою вину не признала, назвав дело политическим.

Ее задержали в ноябре 2021 года.

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    Любовь Ширижик
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