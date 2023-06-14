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20:20, 14 июня 2023Силовые структуры

В Волгограде заочно осудили бывшего директора завода «Красный Октябрь»

В Волгограде заочно осудили на 8 лет экс-руководителя завода «Красный Октябрь» за хищения
СюжетПожары в Якутии

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Волгограде суд заочно приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего директора «Волгоградского металлургического завода "Красный Октябрь"» Дмитрия Герасименко за многомиллиардные хищения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Герасименко находится в международном розыске. Его признали виновным по части 3 статьи 33, части 4 статьи 160 («Присвоение или растрата») УК РФ. Кроме того, суд назначил Герасименко штраф в размере 700 тысяч рублей, а в пользу завода взыскал 8,4 миллиарда рублей.

По данным ведомства, мужчина, являясь руководителем «ВМЗ "Красный Октябрь"», организовал растрату имущества завода. Отмечается, что его подельником был конкурсный управляющий предприятия. Герасименко фактически управлял процедурой банкротства завода: выкупал права требований к организации в пользу подконтрольных ему юридических лиц. Он провел замещение активов завода, а затем утвердил «Положение о порядке продажи имущества» и привлек в качестве организатора торгов также подконтрольную ему фирму.

Таким образом с октября 2011 по ноябрь 2015 года он нанес заводу более 8,5 миллиарда ущерба.

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    Екатерина Власова
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