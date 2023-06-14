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19:16, 14 июня 2023Силовые структуры

Россиянин Зайцев получил срок за попытку проехать зайцем на поезде

В Удмуртии суд дал 2 года и 9 месяцев дебоширу из поезда: он угрожал ножом и ругался матом
СюжетПожары в Якутии

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Сарапульский районный суд приговорил к двум годам и девяти месяцам лишения свободы 45-летнего жителя города Камбарка по фамилии Зайцев, который пытался зайцем проехать на поезде ЕкатеринбургИжевск и устроил там дебош. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

Мужчина признан виновным в хулиганстве. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Из материалов дела следует, что в январе безбилетный Зайцев на станции Камбарка запрыгнул на подножку вагона поезда. Проводница была вынуждена применить стоп-кран, чтобы остановить поезд и высадить хулигана. Однако Зайцев отказался выйти из вагона, громко выражаясь нецензурной бранью, вырывался и отталкивал проводницу и закурил в тамбуре. Затем он достал нож и стал им размахивать. В итоге его обезвредил инспектор транспортной безопасности.

В суде Зайцев признал вину и раскаялся в содеянном.

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    Любовь Ширижик
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