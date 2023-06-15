Суд в третий раз арестовал имущество красноярского бизнесмена Быкова

В Красноярске суд вновь арестовал имущество местного бизнесмена Быкова на 80 млн рублей

Суд в Красноярске вновь арестовал земельные участки и здания местного бизнесмена Анатолия Быкова на сумму 80 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

Арест на имущество предпринимателя наложили в рамках третьего уголовного дела, по которому его судят. Ранее суд два раза арестовывал землю и строения, которые принадлежат Быкову, но по жалобе защиты предпринимателя вышестоящие органы эти решения отменяли из-за нарушения правил подсудности.

В 2021 году присяжные вынесли первый обвинительный вердикт Быкову. Тогда суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима. В мае 2023 года Центральный районный суд Красноярска признал бизнесмена виновным еще в некоторых преступлениях и приговорил к 11 годам лишения свободы, а по совокупности двух приговоров — к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Третье дело Быкова рассматривается в Кировском районном суде.